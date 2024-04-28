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جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي (رويترز)
جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي (رويترز)

بوريل يحذر: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا

العربية.نت
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حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من أن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد.

وأشار بوريل إلى أن المواجهة النووية أصبحت احتمالا واقعيا، بسبب التوترات بين الشرق والغرب؛ مشددا على ضرورة ألا يتم فتح "صندوق الحروب" مجددا.

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وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن: "المنافسات التجارية بين الشرق والغرب تتحول لصراعات بسبب غياب الثقة".

وأضاف أن: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا.

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