بوريل يحذر: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد
قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من أن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد.
وأشار بوريل إلى أن المواجهة النووية أصبحت احتمالا واقعيا، بسبب التوترات بين الشرق والغرب؛ مشددا على ضرورة ألا يتم فتح "صندوق الحروب" مجددا.
وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن: "المنافسات التجارية بين الشرق والغرب تتحول لصراعات بسبب غياب الثقة".
وأضاف أن: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا.
-
من ماني وميلنر إلى كلوب.. صلاح يواصل صراعاته في ليفربوليبدو أن النجم المصري محمد صلاح يعيش أيامه الأخيرة في ليفربول، بعدما دخل في اشتباك ... رياضة
-
لا تحتاج مليارات السنين.. علماء يطورون تقنية جديدة لتصنيع الماس تستغرق دقائقالألماس الصناعي حالياً يحتاج إلى أسابيع وظروف ضغط وحرارة هائلة قصص اقتصادية
-
بخط يده.. رغد صدام حسين تنشر صور مذكرات والدها بالسجنابنه الرئيس العراقي الراحل أهدت المذكرات الخاصة بوالدها لجميع محبيه العراق