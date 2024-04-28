بوريل يحذر: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد

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حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من أن بوادر الحرب العالمية عادت من جديد.

وأشار بوريل إلى أن المواجهة النووية أصبحت احتمالا واقعيا، بسبب التوترات بين الشرق والغرب؛ مشددا على ضرورة ألا يتم فتح "صندوق الحروب" مجددا.

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وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن: "المنافسات التجارية بين الشرق والغرب تتحول لصراعات بسبب غياب الثقة".

وأضاف أن: أوروبا أضعفت نفسها بعدم تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على روسيا.