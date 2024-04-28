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FILE PHOTO: Clouds of smoke rise from Lebanon's Bekaa Valley, as sources in Lebanon reported Israeli airstrikes killed at least two Hezbollah members, February 26, 2024 in this still image taken from social media video via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES./File Photo
من الحدود اللبنانية الإسرائيلية - أرشيفية
الشرق الأوسط

غارات إسرائيلية على بلدتي طير حرفا ومارون الرأس في جنوب لبنان

حزب الله اللبناني قال أمس السبت إنه قصف مستوطنة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل ومستوطنات محيطة بها بعشرات من صواريخ الكاتيوشا

العربية.نت، وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طائرات سلاح الجو قصفت أهدافا لحزب الله في مارون الراس، بما في ذلك عدد من مواقع البنية التحتية العسكرية. وكان إعلام لبناني قال في وقت سابق إن إسرائيل شنت غارات على بلدة طير حرفا وأطراف بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطيران الإسرائيلي قصف أيضا البنية التحتية التابعة لحزب الله في منطقة طير حرفا، وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله وفصائل مسلحة أخرى في لبنان من جهة أخرى القصف عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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وقال حزب الله اللبناني في وقت متأخر أمس السبت إنه قصف مستوطنة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل ومستوطنات محيطة بها بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم إطلاق 26 صاروخا على الأقل من لبنان سقطت في أراض فضاء.

وذكر الجيش أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

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