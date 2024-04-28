غارات إسرائيلية على بلدتي طير حرفا ومارون الرأس في جنوب لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طائرات سلاح الجو قصفت أهدافا لحزب الله في مارون الراس، بما في ذلك عدد من مواقع البنية التحتية العسكرية. وكان إعلام لبناني قال في وقت سابق إن إسرائيل شنت غارات على بلدة طير حرفا وأطراف بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطيران الإسرائيلي قصف أيضا البنية التحتية التابعة لحزب الله في منطقة طير حرفا، وبنية عسكرية لحزب الله في منطقة يارين بجنوب لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله وفصائل مسلحة أخرى في لبنان من جهة أخرى القصف عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال حزب الله اللبناني في وقت متأخر أمس السبت إنه قصف مستوطنة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل ومستوطنات محيطة بها بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم إطلاق 26 صاروخا على الأقل من لبنان سقطت في أراض فضاء.

وذكر الجيش أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.