العشرات يتظاهرون دعما لغزة بأهم جامعات فرنسا.. والشرطة تتدخل

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تجمع عشرات الطلاب بالقرب من جامعة السوربون في باريس، يوم الاثنين، للتظاهر دعما للفلسطينيين، على غرار مظاهرات مماثلة في جامعات الولايات المتحدة. وشارك حوالي 100 متظاهر في الاحتجاج بالقرب من الجامعة المرموقة، ولوحوا بعلم فلسطيني عملاق ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين في غزة وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر الذي أعقب التوغل المميت، الذي قامت به حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتدخلت الشرطة لإخلاء ناشطين كانوا قد نصبوا خيما داخل الجامعة. وأخرج حوالي خمسين متظاهرا من الحرم الجامعي ثم اقتيدوا في مجموعات تحت حراسة أمنية، بعد أيام من تحرك مماثل شهد توترات في جامعة أخرى مرموقة في العاصمة هي جامعة سيانس بو.

وقال ريمي البالغ من العمر 20 عاما، وهو طالب في التاريخ والجغرافيا "كنا حوالي خمسين شخصا عندما وصلت الشرطة مسرعة إلى الحرم الجامعي. وكانت العملية عنيفة للغاية، حيث تم سحب حوالي عشرة أشخاص على الأرض من دون اعتقالات". وأضاف "لقد رافقونا نحو المخرج ثم جعلونا نسلك شارع سان جاك ضمن مجموعات".

وتجمع عشرات الطلاب ظهرا أمام جامعة السوربون وداخل المبنى حيث نصبوا الخيم، حوالي 12 خيمة بحسب إدارة الجامعة، بين 20 و30 بحسب أحد المتظاهرين.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه "تم إفراغ المدرجات ظهرا" وتقرر إغلاق جامعة السوربون بعد ظهر الاثنين.

وتحتل جامعة السوربون مكانة فريدة في قلب الحياة العامة والفكرية الفرنسية. وفي الأسبوع الماضي، اختارها الرئيس إيمانويل ماكرون كمكان لإلقاء خطاب حول رؤيته لأوروبا قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو / حزيران.

في الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات في جامعة نخبوية أخرى في منطقة العاصمة الفرنسية، وهي معهد باريس للدراسات السياسية المعروف باسم ساينس بو، والذي يعتبر ماكرون ورئيس الوزراء غابرييل أتال من بين خريجيه المشهورين العديدين.

اندلعت التوترات في الحرم الجامعي عندما سعى الطلاب المؤيدون للفلسطينيين، مستلهمين ما دار في مخيمات التضامن مع غزة في الجامعات في الولايات المتحدة، إلى احتلال أحد المدرجات.

ويوم الجمعة، واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون من المؤيدين لإسرائيل بعضهم البعض في مواجهة متوترة في الشارع خارج الجامعة. وتدخلت شرطة مكافحة الشغب للفصل بين المجموعتين المتناقضتين.

انتهى الاحتجاج سلميا عندما وافق الطلاب على إخلاء المبنى في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقال رئيس معهد ساينس بو إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الطلاب.