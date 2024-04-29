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Josep Borell reuters
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
الشرق الأوسط

بوريل: عدة دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية بنهاية مايو

العربية.نت
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قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو المقبل.

جاء تصريح بوريل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض.

وخلال المنتدى قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال إحدى الجلسات الحوارية، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".

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وأضاف: "إسرائيل تقول علناً إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، شارحاً أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".

واعتبر الصفدي أن "قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره حماس لا محل له من الإعراب"، مضيفاً: "سنقول لحماس أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً".

من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة إن "ما يجب فعله هو حل الدولتين ومنع اتساع دوامة العنف".

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

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