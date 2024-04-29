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People try to clear the area after a dam burst, in Kamuchiri Village Mai Mahiu, Nakuru County, Kenya, Monday, April 29, 2024. Police in Kenya say at least 40 people have died after a dam collapsed in the country's west. (AP Photo)
أضرار خلفها انهيار السد

فيضانات كينيا.. سد ينهار ويجرف المنازل مخلفاً عشرات الجثث

تشهد كينيا الواقعة في شرق إفريقيا أمطاراً غزيرة وفيضانات

العربية.نت
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قضى 42 شخصاً على الأقل في انهيار سد في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، على ما أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا، اليوم الاثنين.

وتشهد كينيا الواقعة في شرق إفريقيا أمطاراً غزيرة وفيضانات.

وأشارت حاكمة ولاية ناكورو إلى سقوط "42 قتيلاً على الأقل. لا يزال الكثير منهم في الوحول ونعمل على انتشالهم".

وانهار السد قرب بلدة ماي ماهيو في الوادي المتصدع جارفاً منازل وقاطعاً الطرقات.

إنقاذ مصابين إثر انهيار السد
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  • إنقاذ مصابين إثر انهيار السد
  • أضرار خلفها انهيار السد
  • أضرار خلفها انهيار السد
(3 صور)
إنقاذ مصابين إثر انهيار السد
إنقاذ مصابين إثر انهيار السد
أضرار خلفها انهيار السد
أضرار خلفها انهيار السد
أضرار خلفها انهيار السد
أضرار خلفها انهيار السد
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وقبل أيام، أفاد مسؤولون بأن 76 شخصاً قضوا في كينيا منذ مارس مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل في شرق إفريقيا والتي تترافق مع ظاهرة إل نينيو المناخية.

وقُتل عشرات آخرون ونزح مئات الآلاف بعد هطول أمطار غزيرة على بلدان أخرى في منطقة شرق إفريقيا بما في ذلك تنزانيا وبوروندي.

وتعرضت منطقة شرق إفريقيا لفيضانات غير مسبوقة خلال موسم الأمطار الماضي في أواخر عام 2023. ويقول خبراء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

وكان عشرات الأشخاص قد قضوا في مايو 2018 عندما انهار سد في سولاي في ولاية ناكورو أيضاً خلال أمطار غزيرة جدا وفيضانات.

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