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British Foreign Secretary David Cameron speaks during a joint news conference with Kyrgyzstan's Foreign Minister Jeenbek Kulubaev in Bishkek, Kyrgyzstan, Monday, April 22, 2024. Cameron is on a five day tour of the Central Asia region. (AP Photo/Vladimir Voronin)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
الشرق الأوسط

كاميرون: من أجل أفق سياسي لحل الدولتين لا بد أن تترك حماس غزة

وزير خارجية بريطانيا: المقترح المقدّم لحماس يتضمن هدنة لـ40 يومًا وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين

العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، أن المقترح المقدّم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوماً والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض إن هناك "عرضاً سخياً للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يوماً والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الأسرى" الإسرائيليين في غزة.

ومن المقرّر عقد اجتماع ثلاثي الاثنين بين مصر وقطر وحماس في القاهرة حيث يُتوقع أن تقدم الحركة ردّها على مقترح للتوصل إلى اتفاق هدنة في الحرب التي تخوضها مع إسرائيل في قطاع غزّة المحاصر والمهدّد بمجاعة.

وعرض المقترح الجديد بعدما أصرّت حماس في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.

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وأعرب كاميرون عن أمله في أن "تقبل حماس بهذا الاتفاق"، مضيفاً: "بصراحة يجب أن تكون اليوم كل الضغوط في العالم عليهم وكل العيون في العالم عليهم لحضّهم على القبول بالاتفاق". واعتبر أن الإطار المقترح سيؤدي إلى "وقف القتال الذي نرغب جميعاً في رؤيته، بشدة".

في سياق آخر، قال كاميرون إنه من أجل "أفق سياسي لحل الدولتين.. فسينبغي على الأشخاص المسؤولين عن السابع من أكتوبر، قيادة حماس، مغادرة غزة ويجب تفكيك البنية التحتية للإرهاب في غزة".

وأضاف: "يجب أن نرى مستقبلاً سياسياً للشعب الفلسطيني، لكن يجب أن نرى أيضاً أمناً لإسرائيل، ويجب أن يتزامن هذان الأمران".

في سياق آخر، قال كاميرون إنه يجب خفض قدرة جماعة الحوثي في اليمن وردعها، مضيفاً أن أنشطة إيران بالمنطقة "لن تذهب أدراج الرياح بحل القضية الفلسطينية". وتابع: "إيران قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ونحتاج إلى نهج رادع ضدها".

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