كتائب القسام: قصفنا مقراً عسكرياً إسرائيلياً من جنوب لبنان
الجناح المسلح من حركة حماس قال إنه قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" في شمال إسرائيل "برشقة صاروخية مركزة"
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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها استهدفت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً من جنوب لبنان "برشقة صاروخية مركزة".
قالت كتائب القسام عبر تليغرام، إنها أطلقت صواريخ على مقر عسكري في شمال إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في الشمال.
وذكرت كتائب القسام في بيان أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" في شمال إسرائيل "برشقة صاروخية مركزة" أطلقتها من جنوب لبنان.
وأفاد الجيش الإسرائيلي من جهته عن رصد "نحو 20 عملية إطلاق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها" من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. وقال إنه "ردّ على مصادر النيران".
وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي هذا بينما قال مسعفون، اليوم الاثنين، إن 20 فلسطينيا قتلوا، وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وفي مدينة غزة بشمال القطاع قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.
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