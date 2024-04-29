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This photo, provided by head of the Odesa Regional Military Administration Oleh Kiper, firefighters work on the site of a damaged building after a Russian drone attack in Odesa, Ukraine, Tuesday, April 23, 2024. (Head of the Odesa Regional Military Administration Oleh Kiper via AP)
من هجمات روسية على أوكرانيا
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تنتقد أميركا لتزويدها أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

مسؤول كوري شمالي: "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سراً بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي"

سيول - رويترز 
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الاثنين، نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.

وأعلن مسؤول أميركي في 24 أبريل أن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.

ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله الأحد في بيان: "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرا بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي".

وأضاف: "لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري".

وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

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وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتواجه القوات الأوكرانية وضعا صعبا في الشرق، وتنتظر تسلم أسلحة أميركية بعد موافقة الكونغرس في 23 أبريل على حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار بعد تأخير استمر شهورا.

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