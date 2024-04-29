مقتل 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على رفح.. والقسام تهاجم مقراً إسرائيلياً جنوب غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 15.

وإلى ذلك، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها شنت هجوما على مقر قيادة القوات الإسرائيلية في محور نتساريم بجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

"يلا قوم والله غير أجي معاك".. شاب ينهار بعدما قتل أخاه بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في #رفح جنوب #قطاع_غزة #العربية pic.twitter.com/eoKfE7Hl2d — العربية (@AlArabiya) April 28, 2024

وفي واقعة منفصلة، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية باستخدام العبوات الناسفة وصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية ولم تنفجر في شارع السكة في منطقة المغراقة بوسط قطاع غزة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الواقعتين.

وحول القصف الإسرائيلي على رفح، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارات على منزل بحي الجنينة شرق مدينة رفح أسفرت عن مقتل 4 بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما قضى 6 أشخاص إثر قصف القوات الإسرائيلية منزلا يؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط رفح.

وأسفرت الغارات على منزل ثالث في رفح عن مصرع 5 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34454 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، فضلا عن إصابة 77575.

وجاءت الضربات على رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة على مدار شهور، قبل ساعات من استضافة مصر المتوقعة لقادة من حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 وأخذ 253 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تسيطر على غزة، في عملية عسكرية أودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، منهم 66 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وتسببت الحرب في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير معظم أنحائه.

وقال مسؤولون من حماس إن وفدا برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته حماس إلى وسطاء من قطر ومصر، فضلا عن الرد الإسرائيلي.