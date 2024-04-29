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FILE PHOTO: Palestinian children inspect the site of an Israeli strike on a house, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah, in the southern Gaza Strip, April 27, 2024. REUTERS/Hatem Khaled/
الدمار في غزة (أرشيفية)
الشرق الأوسط

المنسقة الأممية: لا يجب انتظار الحل السياسي لإغاثة أهالي غزة

رئيس وزراء مصر خلال جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض: أصبحنا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد

العربية.نت
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، خلال جلسة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن "الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون عقاباً جماعياً بعد 7 أكتوبر".

وأضاف مدبولي: "أصبحنا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد"، مضيفاً أن القاهرة رفضت "تهجير أهل غزة نحو مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية".

من جهتها، شددت المنسقة الأممية في غزة سيغريد كاغ، خلال مشاركتها في نفس الجلسة، على ضرورة "دخول المزيد من المساعدات والأدوية لقطاع غزة"، موضحةً أن "توزيع المساعدات في القطاع يواجه تحديات بسبب الدمار الهائل".

وأضافت المنسقة الأممية أن 200 موظف إغاثة قتلوا في غزة، وعلّقت قائلةً: "هذا رقم قياسي".

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كما اعتبرت أنه "لا يجب انتظار الحل السياسي لإغاثة أهالي غزة"، مشددة على ضرورة "توفير الملاجئ والمياه لأهالي غزة لمنع انتشار الأوبئة".

وتابعت كاغ: "نتطلع لتحول استراتيجي في الوضع الإنساني بالقطاع"، كما حذرت من أن "أزمة الصحة النفسية كبيرة للغاية بين الفلسطينيين في غزة".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الاثنين، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدماً.

وقال لوكالة "رويترز" على هامش المنتدى المنعقد في الرياض "الأمور تمضي قدماً لكن عليك دائماً أن تكون حذراً في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار".

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