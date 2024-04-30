طعن شرطي إسرائيلي في القدس.. ومنفذ العملية مواطن تركي

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن مواطنا تركيا طعن شرطيا إسرائيليا في القدس قبل أن تطلق قوات إسرائيلية النار عليه فترديه قتيلاً.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى البلدة القديمة في القدس... وتعدى على ضابط شرطة الحدود وطعنه".

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كما أضافت أن الشرطي المُصاب وشرطيا آخر في مكان الحادث اشتبكا مع منفذ الهجوم وأطلقا النار عليه، وتم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

من جانبها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن رجلا في الثلاثينيات أصيب بجروح في حادثة طعن بالبلدة القديمة في القدس.

وأوضحت أن عملية الطعن وقعت في شارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة في القدس.

سائح تركي

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن بالبلدة القديمة في القدس مواطن تركي، مشيرة إلى أنه سائح وصل إلى الأراضي الفلسطينية أمس الاثنين.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب "مجهول الهوية" قرب باب الساهرة.

دهس في الضفة

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن شخصا أصيب جراء هجوم بالدهس في الضفة الغربية.

ووصف تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي الإصابة بأنها طفيفة، لافتا إلى أنه جار مطاردة منفذ الهجوم.

ووقعت هجمات عدة مماثلة في إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد ازداد التصعيد في المدن الإسرائيلية والضفة الغربية مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.