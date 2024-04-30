إمام مسجد وأب لطفلين.. تفاصيل سائح تركي طعن إسرائيلياً بالقدس

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بعدما قتلت الشرطة الإسرائيلية سائحاً تركياً، الثلاثاء، إثر طعنه شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح عند باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد ذكرت وسائل إعلام تركية أن حسن ساكلانان البالغ من العمر 34 عاماً، الذي كان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، توجه إلى القدس، ضمن فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة".

وساكلانان مولود في 1 يناير/كانون الثاني 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا وهو أب لطفلين.

ووقع الحادث بعدما استفز جنود إسرائيليون بعض السياح الأتراك في المنطقة. وأظهرت مشاهد نشرتها قناة "كان" الإسرائيلية، السائح التركي وهو يمشي لينقض فجأة على شرطي إسرائيلي طعناً بالسكين، إلا أن آخر كان بالمكان قام بإطلاق النار على الرجل وأرداه قتيلاً.

الشرطة الإسرائيلية تنشر لقطات تظهر عملية الطعن التي قالت إن سائحاً تركياً قام بها في البلدة القديمة بـ #القدس #العربية pic.twitter.com/a0li1V87wr — العربية (@AlArabiya) April 30, 2024

من جانبها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت رجلاً بعد أن هاجم شرطياً بسكين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بعدما حاول مهاجمة الشرطة بسكين في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة، وقامت الشرطة بتحييد المشتبه به بإطلاق النار، وتم العثور على المهاجم وبحوزته سكين.

كما بينت أن الشرطي الذي أصيب في الجزء العلوي من جسده بحالة جيدة، مشيرة إلى أن المهاجم هو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشخص المهاجم قُتل بنيران الشرطة.

بداعي المرض

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث، وقامت بمداهمة الفندق الذي كان يقيم فيه المهاجم، وفق ما نقلته "الأناضول".

وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا معلومات تفيد بأن ساكلانان انفصل عن الفوج الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض.

وتصدر اسم حسن ساكلانان وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تحت وسم "البطل التركي الشهيد"، وتقدم حزب "هدى بار"، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي .

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة التركية حول الحادث. كما لم يتطرق المتحدث باسم "العدالة والتنمية"، عمر تشيليك، إلى الحادث رغم تخصيص جانب كبير من المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، للحديث عن الأوضاع في غزة، والانتهاكات الإسرائيلية هناك.

وتنظم العديد من الشركات السياحية التركية رحلات منتظمة لزيارة القدس.