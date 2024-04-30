واشنطن: لم نر خطة إسرائيلية تعالج مخاوفنا من عملية رفح

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بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، أكدت الخارجية الأميركية أن واشنطن تظل ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري الذي يضمن إطلاق سراح الرهائن ويسمح باتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات.

"لا خطة تعالج المخاوف"

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من شأنها أن تعالج مخاوفها.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالمضي قدما في العملية على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

بلينكن يصل إسرائيل

إلى هذا، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية توقّف خلالها في عمّان، حركة حماس بقبول مقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وشهد بلينكن الثلاثاء انطلاق أول قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.

"تقدم حقيقي ومهم"

وقال بلينكن لصحافيين وهو يشاهد مرور المساعدات "من هنا في الأردن نرى طريقاً مباشراً من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم".

وأضاف: "إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد".

وأكدت إسرائيل في الفترة الأخيرة، في خضم ضغوط دولية متزايدة، أنها ستسمح بمرور المزيد من المساعدات عبر معبر إيريز الحدودي مع شمال القطاع المدمّر جراء الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر والمهدد بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى.

ولم يُستخدم المعبر كثيراً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه يحتاج إلى إعادة تأهيل بعدما دمره مسلحو حماس خلال هجومهم على جنوب إسرائيل.