حادث على الحدود مع مصر.. إسرائيل تطلق النار على جبل حريف

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في حادث هو الثاني من نوعه منذ مطلع السنة الحالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فتحت النار على مجموعة من مهربي المخدرات عند الحدود المصرية.

وأوضح في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، أن كاميرات المراقبة رصدت عددًا من المشتبه بهم على السياج الحدودي، في منطقة جبل حريف، الواقع وسط صحراء النقب على الحدود مع مصر .

إصابة "مهربين"

كما أشار إلى أن عناصر من قوات كتيبة "بارديلاس" التابعة لحرس الحدود العاملة في المنطقة فتحت النار على المشتبه بهم، وأصابت عددا منهم.

فيما كشف مصدر عسكري إسرائيلي بأن المشتبه بهم عمدوا إلى تخريب السياج الحدودي أثناء محاولتهم تهريب المخدرات.

وكان الجيش المصري أعلن في منتصف يناير الماضي إحباط محاولة لتهريب المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية، وهو منفذ حدودي مع إسرائيل.

كما أشار حينها إلى مقتل شخص لم يحدد هويته، خلال إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قدرت بنحو 174 كيلوغراما.

وغالبا ما تتكرر حوادث التهريب على الحدود المصرية الإسرائيلية، وتشهد أحيانا إطلاق نار من قبل المهربين نحو القوات الإسرائيلية.

إلا أن توقيت تلك الحوادث يعتبر حساساً إلى حد بعيد في الفترة الحالية، لاسيما وسط تأهب أمني إسرائيلي، ومصري على الحدود، منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقد زاد هذا التأهب على الجانب المصري مع تأكيد الجانب الإسرائيلي أيضا نيته اقتحام مدينة رفح جنوب القطاع.