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من القصف الروسي على خاركيف (رويترز)
من القصف الروسي على خاركيف (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

خبراء الأمم المتحدة: صاروخ كوري شمالي سقط في خاركيف الأوكرانية

سافر 3 من مراقبي العقوبات إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر لتفقد الحطام ولم يعثروا على أي دليل على أن الصاروخ صناعة روسية

الأمم المتحدة - رويترز 
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قال مراقبو عقوبات من الأمم المتحدة للجنة بمجلس الأمن الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز، الاثنين، إن حطام صاروخ سقط في مدينة خاركيف الأوكرانية في الثاني من يناير ينتمي لسلسلة صواريخ باليستية كورية شمالية من طراز هواسونغ-11.

وفي التقرير المؤلف من 32 صفحة، خلص مراقبو عقوبات الأمم المتحدة إلى أن "الحطام الذي تم انتشاله من صاروخ سقط في خاركيف بأوكرانيا في الثاني من يناير 2024 هو لصاروخ من سلسلة هواسونغ 11 الكورية الشمالية"، وهو ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على بيونغ يانغ.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برامجها الصاروخية والنووية منذ عام 2006، وتم تشديد العقوبات على مر السنين.

وسافر 3 من مراقبي العقوبات إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر لتفقد الحطام ولم يعثروا على أي دليل على أن الصاروخ صناعة روسية، كما لم يتمكنوا "من التعرف بشكل مستقل على مكان إطلاق الصاروخ ولا من الذي أطلقه".

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وكتبوا في تقرير بتاريخ 25 أبريل إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن: "المعلومات المتعلقة بالمسار التي قدمتها السلطات الأوكرانية تشير إلى أنه تم إطلاقه داخل أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافوا: "بمثل هذا الموقع، وفي حال كان الصاروخ تحت سيطرة القوات الروسية، فمن المحتمل أن يدل ذلك على أن مواطنين من الاتحاد الروسي قد اشتروه"، مضيفين أن هذا سيمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على كوريا الشمالية.

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