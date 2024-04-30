نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية قادمة لمحاربتنا

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وسط تزايد القلق في أروقة الحكومة الإسرائيلية من مذكرات توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا بحقه وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استنكاره لتلك الخطوات.

ورأى في تصريحات خلال لقائه اليوم الثلاثاء بعضاً من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أن المحكمة تحارب بلاده، وفق تعبيره.

وقال: "المحكمة في لاهاي قادمة الآن لمحاربتنا".

"تقييد إسرائيل"

بدوره، استنكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أي محاولات محتملة لما وصفها بـ "إساءة استخدام المؤسسات القانونية الدولية ومن ضمنها المحكمة الجنائية الدولية لحرمان بلاده من حقوقها" وفق زعمه.

وأكد في تعليق كتبه على منصة إكس، أن "لإسرائيل الحق الكامل والواجب في تحرير رهائنها والدفاع عن مواطنيها"، حسب تعبيره.

كما اعتبر أن إصدار أي مذكرات توقيف "لن يؤدي إلا إلى تقييد أيدي الدول الحرة والديمقراطية في حربها ضد الإرهاب" وفق قوله.

أتى ذلك، بعدما أكدت مصادر مطلعة في وقت سابق لوكالة رويترز أن مدعين من المحكمة الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين بغزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت يوم الأحد الماضي أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الأشهر السبعة المنصرمة.

علما أن الجنائية الدولية كانت أعلنت سابقا صراحة أنها تحقق مع طرفي الصراع، بشأن وقوع جرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الانسان.