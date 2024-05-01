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من عملية اعتقال عناصر من داعش في اسطنبول (نقلاً عن صحيفة يني شفق التركية)
أرشيفية - وسائل إعلام تركية

اعتقال 41 شخصاً في تركيا للاشتباه بصلتهم بداعش

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن السلطات اعتقلت 41 شخصا يشتبه في أن هناك صلات تربطهم بتنظيم داعش.

وأوضح الوزير في تغريدة مفصلة اليوم الأربعاء، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الاعتقالات تمت عبر عمليات في 12 إقليما.

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وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت 51 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بالتنظيم.

تركيا كثفت عملياتها

وكثّفت تركيا في السنوات الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم داعش الذي تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم مطلع يناير 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا.

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