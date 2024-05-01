اعتقال 41 شخصاً في تركيا للاشتباه بصلتهم بداعش

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن السلطات اعتقلت 41 شخصا يشتبه في أن هناك صلات تربطهم بتنظيم داعش.

1️⃣2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 4️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/U8gIK69nGB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2024

وأوضح الوزير في تغريدة مفصلة اليوم الأربعاء، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الاعتقالات تمت عبر عمليات في 12 إقليما.

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وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت 51 شخصاً للاشتباه في صلاتهم بالتنظيم.

تركيا كثفت عملياتها

وكثّفت تركيا في السنوات الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم داعش الذي تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم مطلع يناير 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصًا.