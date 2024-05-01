البداية.. بريطانيا ترحل أول طالب لجوء إلى رواندا

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في إطار برنامج للترحيل الطوعي لمهاجرين رفضت طلبات لجوء تقدّموا بها، رحّلت المملكة المتحدة، الاثنين، إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها.

أول عملية من نوعها

فقد أكد تقرير بريطاني أن السلطات رحّلت لاجئا إلى رواندا بشكل طوعي، بعد أن رفضت طلب لجوئه، وفقاً لصحيفة "الصن".

وأوضح أن اللاجئ إفريقي فشلت محاولته بالبقاء في بريطانيا نهاية العام الماضي، وحصل على ثلاثة آلاف جنيه للمساعدة بموجب برنامج مخصص لأولئك الذين تم بحث ملفات لجوئهم.

كما تابع أنه تم نقل المهاجر الإفريقي إلى كيغالي عبر رحلة تجارية الاثنين الماضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي تقوم فيها الحكومة بترحيل لاجئ وصل إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية إلى روندا بعد إقرار مشروع قانون لوقف قوارب المهاجرين من سواحل فرنسا إلى أراضي المملكة المتحدة.

قانون مثير للجدل

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تبنّت الأسبوع الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.

وكان البرلمان قد صادق على المشروع، بعد أن ظل عالقا لأشهر بين مجلسي اللوردات والعموم، قبل أن يوافق اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما أتاح إقراره.

في حين أن الجمود التشريعي يبقى العقبة الأخيرة في مسار تبني الخطة المثيرة للجدل والتي واجهت معارضة قضاة المحكمة العليا وانتقادات نشطاء حقوق الإنسان الذين يقولون إنها غير قانونية وغير إنسانية، بينما تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة معارضة الإجراء.

وكان رئيس الوزارء، ريشي سوناك، قد أعلن الاثنين، البدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً.

وأكد بدء تسيير رحلات دورية شهريا لنقل آلاف اللاجئين على أن تقلع أول طائرة خلال أقل من 3 أشهر.