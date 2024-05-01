بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق.. على حماس اغتنام الفرصة

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جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء تأكيد واشنطن بعدم تأييد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة لحماية المدنيين، وقال "لم ولن ندعم العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".

"على حماس اغتنام الفرصة"

وطالب خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حماس باغتنام الفرصة والقبول بالمقترح الحالي للتوصل لاتفاق حول غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل قدمت تنازلات عدة بشأن مقترح التوصل لاتفاق.

من جهته، قال غالانت إن القوات الإسرائيلية تستعد لدخول رفح.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد في وقت سابق اليوم معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة خلال محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدما بهذه العملية البرية.

واشنطن تكرر موقفها

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين "كرر موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن رفح"، بعد يومين من إعراب بلينكن مرة أخرى عن معارضته للهجوم بسبب مخاوف على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

كما قال ميلر إن بلينكن ناقش الاتفاق مع نتنياهو وقال إن "حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار".

واعترف بلينكن بدخول مساعدات بشكل أكبر إلى غزة منذ أن وافقت إسرائيل الشهر الماضي وتحت ضغط أميركي على فتح مزيد من الطرق المؤدية إلى غزة. وبحسب ميلر فإن بلينكن "أكد على أهمية هذا التحسن وعلى ضرورة الحفاظ عليه".

"ليست مشروطة بأمر آخر"

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن عملية رفح ليست مشروطة بأي أمر آخر وهذا ما تم إيضاحه لبلينكن.

كما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن نتنياهو قال لبلينكن إنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وفي رحلته السابعة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل، اجتمع بلينكن مع نتنياهو بمفرده لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبه قبل أن ينضم إليه مساعدوه.

اجتياح رفح

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الثلاثاء أن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت، تمهيدا لشن هجوم بري على المدينة، مشيراً أن ذلك سيتم حتى لو تم التوصل لاتفاق بين حماس وتل أبيب.

وقال "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أم لا".

كما تابع "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".

تحذيرات دولية

وكانت العديد من المنظمات الأممية، والدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الحليف اللصيق لإسرائيل أعربت عن قلقها على سلامة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين المكدسين في رفح.

كما أكدت الأمم المتحدة مرارا ألا مكان آمناً في كامل القطاع من أجل إيواء النازحين.

يشار إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني نزحوا إلى رفح، جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حيث يعيشون في ظروف إنسانية مزرية.