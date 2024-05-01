بينهم "تيك توكر" شهير.. ضبط عصابة لاغتصاب الأطفال في لبنان

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أعلنت السلطات اللبنانية عن ضبط عصابة تقوم باستدراج الأطفال والقصر بهدف اغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات في عدة فنادق، بينهم "تيك توكر" شهير.

وقالت قوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع "إكس" إنه تم توقيف أشخاص مشتبه بضلوعهم بقضايا ابتزاز واعتداءات جنسيّة على صغار من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بمؤازرة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية.

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كما أوضح البيان أنه تم توقيف 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم 3 قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق تيك توك، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسوريّة، وتركيّة.

وتابع: "التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جار لتوقيف جميع أفراد العصابة".

وفي المعلومات المتداولة، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية عدة أشخاص من المتهمين باستدراج أطفال واغتصابهم، بينهم أحد المشاهير على منصة "تيك توك" في لبنان، بعدما فضحه مؤثر شهير آخر كان قد أوقف قبله بساعات.

المصيدة عبر "تيك توك"

كما ذكرت المعلومات، بأن الـ"التيك توكر" كان يقوم باستدراج الأطفال عبر تطبيق tiktok باستغلال شهرته، بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الأطفال بعدها للاحتفال بإحدى الحفلات ليتم بعدها تنفيذ الاعتداء.

ووفق المعلومات عينها، فهم يشكلون عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال، بينها 10 أشخاص يختارون لرئيس العصابة الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسما آخر يحدد مكان الجريمة من خلال حجز الشاليهات المتواجدة في جبل لبنان وبيروت، والقسم الأخير لتنفيذ الاعتداءات.

المغريات "كنزة"

وأشارت المعلومات إلى أن 8 أطفال تقدموا بشكوى مع أهاليهم من أصل 30 طفلا تعرضوا للاغتصاب.

كما قدم أحد المحامين أخباراً للنيابة العامة بحق "التيك توكر" وتحرك رئيس مكتب مكافحة الجرائم باتريك عبيد مع جمعية الأحداث للكشف عن هويّة الأطفال كافة.

ونُقل عن مصدر قضائي أن الجناة عبر "تيك توك" كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن "كنزة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بخبر مفاده أن عصابة مؤلفة من 30 شخصاً وعلى رأسهم "تيك توكر" معروف يملك صالونا لتصفيف شعر الرجال، تقوم باستدراج الأطفال واغتصابهم، وتمتهن تجارة الممنوعات.