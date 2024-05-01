وزير خارجية تركيا: انتقال قيادات حماس لبلادنا غير وارد حالياً

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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن انتقال قيادات حماس إلى تركيا غير وارد حالياً، داعياً الحركة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف حاسم بملف حل الدولتين.

وزير الخارجية التركي ينفي لـ" #العربية" انتقال قيادات " #حماس" إلى #تركيا.. ويؤكد: ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية pic.twitter.com/aoThZo3LrX — العربية (@AlArabiya) May 1, 2024

"ستتحول لحركة سياسية"

وأضاف في مقابلة مع العربية أن حماس ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا "لا تريد أن تتوسع الحرب حتى نصل إلى السلام".

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وأشار إلى أن أنقرة لعبت دورا في التهدئة بين إيران وإسرائيل.

"توافق كبير بين البلدين"

كما أشار إلى أن العلاقات السعودية التركية تسير بوتيرة جيدة جدا، مشيرا إلى أن هناك توافقا كبيرا بين البلدين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، قد أفادت يوم السبت الماضي أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

حماس تنفي

لكن حركة حماس نفت تلك الأخبار، مؤكدة على لسان عدد من قيادييها أن هذه الأخبار تفتقر إلى الدقة.

كما أوضحت مصادر في الحركة أن الحركة لم تخرج من قطر، بل ترى أن الدوحة تقوم بشكل إيجابي في الوساطة الجارية من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.