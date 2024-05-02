اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
دمار هائل في غزة (أرشيفية- رويترز)
دمار هائل في غزة (أرشيفية - رويترز)
الشرق الأوسط

الأمم المتحدة: إعادة الإعمار في غزة قد يستغرق 80 عاما

بيانات فلسطينية أظهرت أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع الذي أثارته هجمات حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

فقد سبَب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر خسائر بمليارات الدولارات وأدى لتحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمرت في الصراع الذي أثارته هجمات حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".

"أفضل سيناريو"

ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.

ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.

بعد اجتماع بلينكن.. إدارة بايدن فوجئت بتصريحات نتنياهو بشأن رفح أميركا الشرق الأوسط بعد اجتماع بلينكن.. إدارة بايدن فوجئت بتصريحات نتنياهو بشأن رفح

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار التقرير إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7%، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الصين تطلق حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم الصين تطلق حاملة الطائرات الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط