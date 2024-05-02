"تقدم إيجابي".. محادثات غزة تستمر وحماس تعود إلى القاهرة

4 دقائق للقراءة

نقل تلفزيون (القاهرة الإخبارية) اليوم الخميس عن مصدر مصري رفيع المستوى القول إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد "تقدما إيجابيا".

ونقل التلفزيون عن مصدر آخر في وقت لاحق من اليوم قوله إن الوفد الأمني المصري يُكثف اتصالاته مع نظرائه الإسرائيليين ومع قادة حماس لحل بعض النقاط الخلافية المتبقية للتوصل لاتفاق بشأن هدنة غزة.

وأضاف أن وفدا من حماس سيصل للقاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة.

الصفقة باتت "وشيكة"

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قال يوم الثلاثاء إن صفقة بين إسرائيل وحركة حماس باتت "وشيكة" وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

وحول المفاوضات، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن وفد الحركة سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال محادثات التهدئة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد هنية أن الحركة تدرس مقترح الهدنة الذي قدمته إسرائيل بروح إيجابية وقال باتصال مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إن وفد حماس سيذهب إلى القاهرة بأقرب وقت لاستكمال المباحثات.

وذكر بيان لحماس أن هنية أكد لرئيس المخابرات المصرية أيضا على قدوم وفد الحركة للمفاوضات إلى مصر "في أقرب وقت" لاستكمال المباحثات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.

وفي بيان آخر، قالت الحركة إن هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية قطر تناول تطورات المفاوضات بشأن وقف الحرب، وأكد له أيضا على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر.

وفي السياق، أفاد مصدر في الحكومة الإسرائيلية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع اليوم لمناقشة موضوعي الرهائن واجتياح مدينة رفح.

وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد انتهاء اجتماع مجلس الحرب سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الموسع.

بلينكن.. حماس مسؤولة عن التوصل لاتفاق

حمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حركة حماس مسؤولية التوصل لاتفاق هدنة في غزة. لكن وزير الخارجية الأميركي عاد وأشار إلى أن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها العسكرية برفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هدنة.

هذا ووصف بلينكن مقترح الهدنة المزمعة بالصفقة الجيدة التي قد تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة.

وميدانيا، نشر الجيش الإسرائيلي، لقطات تظهر ما قال إنها سلسلة من الغارات الجوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي قوله إن الرصيف البحري قبالة غزة سيتم تشغيله بوقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع بعد اكتمال أكثر من 50% من بنائه.. يذكر أن بلينكن كان تحدث عن بدء العمل بالرصيف بحلول الثلاثاء القادم. وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن المساعدات ستبدأ بالتدفق عبر الرصيف الأسبوع المقبل بعد بدء العمل بشكل أولي غدا الجمعة.

وفي تل أبيب، قطع مئات المتظاهرين طرقا رئيسية في مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة

وبحسب شهود عيان فإن المتظاهرين الذين تقدمهم عائلات المحتجزين أغلقوا طريق أيالون الواصل بين مناطق تل أبيب الكبرى في كلا الاتجاهين. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنجاز الصفقة بشكل فوري، فيما تم إغلاق طرق أخرى. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قطع طريق أيالون المحوري في كلا الاتجاهين، وهو ما أدى لأزمة مرورية خانقة.