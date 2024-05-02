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كوارث طبيعية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق تايوان

لا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا حسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان

العربية.نت، ووكالات
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أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن وقوع هزة أرضية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، تبلغ قوتها 5.1 درجة.

وبحسب الأرصاد الجوية، وقع الزلزال في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي (05:07 بتوقيت موسكو) على بعد 44 كم جنوب شرقي مقاطعة تايتونغ (يتجاوز عدد السكان 200 ألف نسمة)، بينما تقع بؤرة الزلزال على عمق 11.7 كيلو متر.

ولا توجد معلومات حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

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تعرضت تايوان في الثالث من شهر أبريل/ نيسان الماضي لأعنف زلزال خلال 25 عاماً، شعر به السكان في جميع أنحاء تايوان بهزات بقوة 7.2 درجة وقعت في مقاطعة هوالين، ووفقاً لأحدث البيانات، قُتل 18 شخصاً وأصيب أكثر من 1.1 ألف آخرين.

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