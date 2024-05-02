عقوبات أميركية على ممولي شركة صرافة مرتبطة بحزب الله

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قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس إنّها فرضت عقوبات على خمسة أشخاص على خلفية مساعدتهم حسن مقلد، وهو صاحب شركة صرافة مرتبط بجماعة حزب الله اللبنانية، وشركته.

وذكرت في بيان أنّ هؤلاء ساعدوا مقلد وشركته على التحايل على العقوبات وتسهيل الأنشطة غير الشرعية دعما لحزب الله.

وقالت إن هؤلاء، بما في ذلك اثنان من المشاركين في تأسيس الشركة المذكورة وآخران من أبناء مقلد، يشغلون شركتين جرى فرض عقوبات عليهما.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الماليّة براين نيلسون القول "تواصل جماعة حزب الله الاعتماد على استثمارات تجارية مشروعة على ما يبدو وميسّرين رئيسيين لتحقيق إيرادات لعمليات الجماعة، بما في ذلك هجماتها المزعزعة للاستقرار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل".

وأضاف "لا تزال الولايات المتحدة تركّز على السعي إلى مصادر الدخل الرئيسية لحزب الله وتقييد قدرته على زعزعة استقرار المنطقة".

فمن هو حسن مقلّد؟

خبير اقتصادي شهير وصاحب شركة صرافة (سي.تي.إي.إكس)، طالت العقوبات الأخير أمس الثلاثاء مع ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، وذلك لأنهما يسهلان لوالدهما الأنشطة المالية لشركته دعما لحزب الله، وفق البيان.

ويظهر مقلّد الأب، بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية.

ووفق الوزارة فإن الرجل المعاقب يعمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الميليشيا على تأسيس وجود داخل النظام المالي.

كما أضافت أنه يعمل مستشاراً مالياً للجماعة المسلحة وينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت أيضاً أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة "واجهة مالية" لحزب الله، وأن شبكة الصرافين المعاقبة وفرت الأموال لشراء أسلحة للميليشيا، وأن الصراف حسن مقلد انتهازي استغل معاناة اللبنانيين لصالح الحزب.

شركات أخرى

كما استهدفت العقوبات أيضا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، هما: الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات، والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.

إلا أن المتهم نفى تماماً في اتصال هاتفي مع رويترز، كلام الوزارة، مشدداً على أن أعماله "أمينة وواضحة بنسبة 100%".

واستهدفت العقوبات أيضاً عادل محمد منصور، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله والشديدة الشهرة في لبنان.