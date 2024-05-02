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إيمانويل ماكرون (أرشيفية من فرانس برس)
إيمانويل ماكرون (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

كييف تخسر بلدة جديدة.. وماكرون يلوح مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا

وقالت القوات الروسية إنها حررت بلدة بيرديتشي في دونيتسك بالكامل وتقصف منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني

العربية.نت - وكالات
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لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة" في الوقت الذي أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيرديتشي في دونيتسك بالكامل وتقصف منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات من تجمع قوات "المركز"، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بالكامل بلدة بيرديتشي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان موضحا أن القوات قامت أيضا "بتحسين تموضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات المشاة الآلية رقم 59 واللواءين الآليين الأوكرانيين 42 و47 التابعين للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 109 في مناطق بلدات فوزدفيزينكا وكالينوفو وسوكول ونوفوبوكروفسكوي وبروغريس".

وتقع بلدة بيرديتشي في ضواحي أفدييفكا على الطريق الرئيسي الذي تقوم القوات الأوكرانية من خلاله بإمداد قواتها.

ويساهم السيطرة على البلدة بتعطيل الخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، ويفتح الباب أمام القوات الروسية باتجاه نوفوسيلوفكا أولاً والوصول إلى نهر فولشيا، حيث يقع أحد خطوط الدفاع الرئيسية للقوات الأوكرانية.

وفي مقاطعة نيكولاييف، قصفت القوات الروسية منشآت عسكرية في ميناء أوتشاكوف الأوكراني.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عمن وصفته "منسق العمل السري"، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت منشآت عسكرية أوكرانية واقعة بالقرب من ميناء مدينة أوتشاكوف.

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وأشار ليبيديف إلى أن المصادر الخاصة نقلت معلومات مؤكدة أن الأهداف التي تم ضربها كانت تنشط فيها سفن وقوارب عسكرية أوكرانية.

وأضاف أن ضربة روسية أخرى أصابت منطقة قريبة من الساحل حيث يوجد مبنى يقيم فيه أفراد الجيش الأوكراني الكثير من الاجتماعات.

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