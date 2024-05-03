الكرملين: تصريحات ماكرون عن إرسال قوات لأوكرانيا "خطيرة جدا"

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نددت الرئاسة الروسية، الجمعة، بتصريحات "خطرة للغاية" أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يستبعد فيها إرسال قوات غربية الى أوكرانيا بحال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ووصف الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تصريحات ماكرون حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بالمهمة والخطيرة جدا.

وقال بيسكوف للصحافيين: "البيان مهم جداً وخطير جداً، فرنسا ممثلة برئيسها تواصل الحديث باستمرار عن إمكانية مشاركتها المباشرة، أي على الأرض، في الصراع في أوكرانيا".

وأكد بيسكوف على أن هذا التوجه من قبل فرنسا خطير للغاية.

وكان ماكرون لوح مجدداً بإرسال قوات إلى أوكرانيا بحال اخترقت روسيا "خطوط الجبهة". وأكد مجددا استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا معتبرا في مقابلة نشرتها "ذي إيكونوميست"، الخميس، أنه ينبغي "طرح هذه القضية" في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وفي حال طلبت كييف ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي للمجلة البريطانية "في حال اخترق الروس خطوط الجبهة وفي حال ورود طلب أوكراني بهذا الخصوص، وهو أمر لم يحصل بعد، يجب أن نطرح هذه القضية بشكل مشروع".

وأضاف "أن استبعاد ذلك من الآن يعني أننا لم نستخلص العبر من السنتين الماضيتين" عندما استبعدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البداية إرسال دبابات وطائرات إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها في شباط/فبراير 2022 قبل أن تغير رأيها على ما أفاد.