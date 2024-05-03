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Journalist dead in Gaza
صحافي فلسطيني من ضحايا الحرب
الشرق الأوسط

اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

قُتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.

باريس - فرانس برس
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منحت منظمة اليونيسكو الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف: "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قُتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.

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واندلعت الحرب في القطاع بعدما شنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34596 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحّة التابعة لحماس.

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