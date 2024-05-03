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هجمات المستوطنين تمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون في الضفة الغربية
مستوطنون بالضفة الغربية (أرشيفية)
الشرق الأوسط

بسبب العنف.. عقوبات بريطانية جديدة ضد مستوطنين بالضفة الغربية

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا السلطات الإسرائيلية لتوقيف المتورطين

العربية.نت - وكالة انباء العالم العربي
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن بريطانيا فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين"، وعلى عدد من الأفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن أحدث حزمة عقوبات "تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويتعين على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين خلال العام الماضي، وبعد حزمة عقوبات سابقة فرضتها المملكة المتحدة في فبراير/شباط".

عنف غير مسبوق بالضفة.. ودعوات أوروبية لمعاقبة المستوطنين العرب والعالم عنف غير مسبوق بالضفة.. ودعوات أوروبية لمعاقبة المستوطنين

وكانت بريطانيا أعلنت في فبراير /شباط الماضي فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" قالت إنهم شنوا هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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