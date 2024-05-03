بسبب العنف.. عقوبات بريطانية جديدة ضد مستوطنين بالضفة الغربية
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون دعا السلطات الإسرائيلية لتوقيف المتورطين
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن بريطانيا فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين"، وعلى عدد من الأفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن أحدث حزمة عقوبات "تستهدف مجموعتين تقودان هذه الهجمات و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويتعين على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تأتي في أعقاب تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين خلال العام الماضي، وبعد حزمة عقوبات سابقة فرضتها المملكة المتحدة في فبراير/شباط".
وكانت بريطانيا أعلنت في فبراير /شباط الماضي فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" قالت إنهم شنوا هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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