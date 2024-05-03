روسيا: سيطرنا على 547 كلم مربع بأوكرانيا هذا العام.. ونمد يدنا بسلام "الأمر الواقع"

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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من الأراضي في أوكرانيا هذا العام فيما وصفها "بالمناطق الجديدة" لروسيا في إشارة إلى أربع مناطق أوكرانية قالت موسكو إنها ضمتها إليها. يأتي ذلك فيما قالت موسكو إنها مستعدة لبحث مقترحات "جادة" لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس "الأمر الواقع".

وذكر شويغو في تصريحات لكبار قادة الجيش أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط المواجهة الأمامي، وأن القوات الروسية تخترق ما وصفها بشبكة المعاقل الأوكرانية.

وأضاف: "تحاول وحدات الجيش الأوكراني التشبث بخطوط متفرقة لكنها اضطرت في ظل هجومنا إلى التخلي عن مواقعها والانسحاب".

ومضى يقول: "حررت القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوعين الماضيين تجمعات نوفوباخموتيفكا وسيمينيفكا وبرديتشي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه روسيا لإحدى المناطق الأربع التي ضمتها.

وقالت روسيا في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، إنها ضمت أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، إلى أراضيها السيادية رغم أنها لا تسيطر على أي منها بالكامل.

وذكرت أوكرانيا أن هذا التحرك هو استيلاء غير قانوني على الأراضي، وأنها تعتزم طرد كل جندي روسي من أراضيها بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

وتسيطر روسيا على نحو 18% من مساحة أوكرانيا شرقا وجنوبا وتحقق تقدما منذ فشل هجوم كييف المضاد في تحقيق أي تقدم مهم ضد القوات الروسية المتحصنة جيدا.

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لبحث مقترحات "جادة" لتسوية الصراع في أوكرانيا على أساس "الواقع القائم" ومخاوف موسكو الأمنية.

وذكرت في إفادة صحافية أن أوكرانيا لابد أن تتعهد بأن تظل دولة محايدة عسكريا في المستقبل. وشروط روسيا مماثلة لتلك التي رفضتها أوكرانيا عدة مرات من قبل.