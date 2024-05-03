مقتل الطبيب العراقي الشهير فيصل الحويزي بطريقة مروعة في النجف

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كشف مصدر أمني عراقي يوم الخميس تفاصيل العثور على جثة طبيب أسنان متقاعد شهير داخل منزله في محافظة النجف.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" أن "قوة أمنية عثرت على جثة طبيب الأسنان المتقاعد فيصل الحويزي مقتولا داخل منزله".

وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أن جثته وجدت مقيدة اليدين والقدمين وعليها آثار طلق ناري في الرأس فيما قالت وسائل إعلام عراقية أخرى إن القاتل استخدم "قطعة حديد" لضرب الدكتور بعد ربطه بالحبال ومن ثم قام بحمل القاصة وسرقتها إلى خارج المنزل صباحاً.

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب للسرقة من دون الكشف عن التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلة الطبيب المغدور اعتذرت عن قبول التعازي لحين القبض على الجناة.

من جهتها نعت نقابة أطباء الأسنان فرع النجف الدكتور المتقاعد فيصل الحويزي.

وذكرت في بيان "تنعى نقابة أطباء الأسنان في النجف فقيدها الأخ والزميل الدكتور فيصل الحويزي طبيب اختصاص، والد أطباء الأسنان الدكاترة حسين وأكرم وزياد ورائد الحويزي، إثر حادث إجرامي غادر".