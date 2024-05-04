اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Canada's Prime Minister Justin Trudeau speaks with China's President Xi Jinping at the G20 Leaders' Summit in Bali, Indonesia, November 16, 2022. Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مواجهة سابقة بين الرئيس الصيني ورئيس وزراء كندا

التوتر بلغ ذروته مع الصين.. لجنة تحقيق كندية تؤكد التدخل في الانتخابات

الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين "تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي"

مونتريال - فرانس برس 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

بلغ التوتر ذروته بين كندا والصين بعد أن خلصت لجنة تحقيق عامة، الجمعة، إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، قد شهدت تدخلا أجنبيا، لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر نتيجة الانتخابات.

وقالت ماري جوزيه هوغ رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي إن "أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتز صلابته".

وخلص هذا التقرير المرحلي الأول الذي نُشر بعد 21 يوما من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إلى أن "الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021".

ومنذ أشهر، أدت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام حول هذا الموضوع في أيلول/سبتمبر.

ووثّق التقرير، الذي صدر الجمعة، هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن "الدول الأجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديموقراطية الكندية" مثل "دفع رشى" وممارسة "الابتزاز" و"إطلاق تهديدات"، و"عرض دعم مالي" خصوصا على مرشحين سياسيين، و"شن هجمات إلكترونية" أو حتى "تنفيذ حملات تضليل".

وأشارت اللجنة إلى أن الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين "تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي".

وهذه الاستنتاجات "أولية" ويُتوقع صدور تقرير نهائي في كانون الأول/ديسمبر.

نائب البرهان يبحث في جوبا إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب السودان السودان السودان نائب البرهان يبحث في جوبا إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب السودان

وقال دومينيك لوبلان، وزير الأمن العام والمؤسسات الديموقراطية: "لن ننتظر التقرير النهائي لمواصلة تعزيز إجراءاتنا"، مؤكدا أن الحكومة ترحب بهذه الاستنتاجات الأولية.

والشهر الماضي، أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمام هذه اللجنة، معتبرا أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح.

ولطالما نفت الصين الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود توترات دبلوماسية بين البلدين

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
وفيات غير مبررة لمسؤولين في بوينغ تثير الشكوك حول الشركة وفيات غير مبررة لمسؤولين في بوينغ تثير الشكوك حول الشركة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط