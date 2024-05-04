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Zakia Wardak
زكية ورداك
أفغانستان

الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة تستقيل بعد اتهامها بتهريب الذهب

تولت زكية ورداك منصبها كقنصل عام أفغاني في مومباي قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021

إسلام آباد – أسوشيتد برس
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استقالت الدبلوماسية الأفغانية في الهند، التي تم تعيينها قبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021 والتي قالت إنها المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، بعد ظهور تقارير عن احتجازها بتهمة تهريب الذهب.

وأعلنت زكية ورداك، القنصل العام الأفغاني في مومباي، استقالتها على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد (2.2 رطل).

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وبحسب تقارير إعلامية هندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية.

ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، لكنها قالت: "أنا آسفة بشدة لأنني، باعتباري المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلاً من تلقي دعم بنّاء للحفاظ على هذا الموقف، واجهت موجات من الهجوم المنظم الذي يهدف إلى تدميري".

وأضافت: "على مدى العام الماضي، واجهت العديد من الاعتداءات الشخصية والتشهير ليس فقط ضدي ولكن أيضاً ضد عائلتي المقربة وأقربائي الممتدين".

وقالت ورداك إن الهجمات "أثرت بشدة على قدرتي على العمل بفعالية في دوري وأظهرت التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع الأفغاني".

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