القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين خلال مداهمة في طولكرم

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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية القول إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين خلال مداهمة ليلية في بلدة دير الغضون القريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر الأمنية في مكان الحادث إن القوات الإسرائيلية انتشلت بعض الجثث بعد المداهمة في بلدة دير الغصون.

والمداهمة التي وقعت اليوم السبت في مدينة طولكرم هي الأحدث في سلسلة من الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية والتي تصاعدت منذ أكثر من عامين، لكن حدتها تفاقمت منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وتشير سجلات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 460 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر.

في سياق آخر، قال مسؤولو صحة في قطاع غزة إن أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على القطاع.