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دخان يتصاعد من على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان في أعقاب تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود (رويترز)
من قصف سابق لحزب الله على الجانب الإسرائيلي من حدود جنوب لبنان
الشرق الأوسط

حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا بقذائف المدفعية

القصف تركز على جنود إسرائيليين أثناء تحركهم داخل موقع "بيّاض بليدا"

العربية.نت
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قال حزب الله اللبناني إنه استهدف، فجر اليوم السبت، بقذائف المدفعية جنودا إسرائيليين أثناء تحركهم داخل ‏موقع "بيّاض بليدا" بقذائف المدفعيّة.

وذكر حزب الله في بيان مقتضب أن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرة مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل.

على الجانب الآخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوما إسرائيليا على ريف دمشق قرب العاصمة السورية في ساعة متأخرة من ليل الخميس قد استهدف مركز تدريب أمني يتبع حزب الله.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت الجيش السوري وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وفي مقدّمها حزب الله اللبناني.

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وزادت وتيرة هذه الضربات الإسرائيلية منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنّها تؤكد أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في البلد المجاور.

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