روسيا: الناتو يستعد لصراع معنا.. وتدريباته على حدودنا خير دليل
حلف شمال الأطلسي يجري تدريبات قرب حدود روسيا بمشاركة 90 ألف جندي
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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن التدريبات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى أربعة أشهر قرب حدود روسيا دليل على أن الحلف يستعد لصراع محتمل معها.
ونفت زاخاروفا اتهامات الحلف لروسيا قبل أيام بالتورط في هجمات إلكترونية على الدول الأعضاء به قائلة إن هذه "معلومات مضللة" تهدف إلى صرف الانتباه عن أنشطة الحلف.
وأضافت في بيان أن حلف الأطلسي هو الذي يشن حرباً بأساليب مختلفة على روسيا من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والمعلومات المخابراتية والتمويل.
وقالت: "تجري في الوقت الحالي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة بالقرب من حدود روسيا. ووفقاً للسيناريو الخاص بهم، يتم التدريب على إجراءات التحالف ضد روسيا باستخدام جميع الأدوات، ومنها الأسلحة الهجينة والتقليدية".
وأضافت: "علينا الإقرار بأن حلف شمال الأطلسي يستعد جدياً لصراع محتمل معنا".
وتصاعد العداء في العلاقات بين روسيا والغرب إلى ذروته منذ عقود بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
ولدى إعلانه بدء المناورات في يناير، قال الحلف إن 90 ألف جندي سيشاركون فيها للتدريب على كيفية دعم القوات الأميركية للحلفاء الأوروبيين في الدول المتاخمة لروسيا وعلى الجانب الشرقي للحلف إذا اندلع صراع هناك.
وقالت روسيا في ذلك الحين إن التدريبات تمثل "عودة لا رجعة فيها" للحلف إلى مخططات الحرب الباردة.
ومن المقرر أن تختتم التدريبات، وهي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، خلال شهر مايو.
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