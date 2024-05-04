قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة

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ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من القتلى سقطوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء الجمعة وفجر اليوم السبت.

وقالت وكالة شهاب للأنباء فجر السبت إنه تم انتشال 3 قتلى و3 مصابين من تحت أنقاض منزل قصفته الطائرات الإسرائيلية في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي في شمال غزة.

كما أفادت قناة الأقصى التلفزيونية بأن شخصين قُتلا وأصيب 5 آخرون في قصف لمنزل لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين بوسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي لوكالة أنباء العالم العربي إن شخصا قُتل وأصيب عدد آخر في قصف لمنزل في حي الجنينة شرق مدينة رفح مساء الجمعة.

وأشار المصدر إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 7 قتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق من يوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و622، بينما زاد عدد المصابين إلى 77 ألفا و867.