قرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي

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تعرضت قرية أوشيريتين، الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، للقصف الروسي المكثف بسبب القتال، حسبما أظهرت لقطات طائرة مسيرة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

وتتقدم القوات الروسية حالياً في منطقة دونيتسك، وتقصف قوات كييف المستنزفة والمحرومة من الذخيرة بالمدفعية والطائرات المسيرة والقنابل.

واعترف الجيش الأوكراني بأن الروس حصلوا على "موطئ قدم" في أوشيريتين، التي كان عدد سكانها حوالي 3000 نسمة قبل الحرب، لكنه قال إن القتال مستمر.

وسارع السكان للفرار من القرية، ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 98 عاماً سارت وحدها مسافة 10 كيلومترات تقريباً الأسبوع الماضي، مرتديةً زوجاً من النعال ومستعينةً بعصا للسير، حتى وصلت إلى الخطوط الأمامية الأوكرانية.







المسنة بعد وصولها لنقطة للجيش الأوكراني المسنة بعد وصولها لنقطة للجيش الأوكراني المسنة بعد وصولها لنقطة للجيش الأوكراني المسنة بعد وصولها لنقطة للجيش الأوكراني

لم يظهر أي شخص في اللقطات التي أخذتها طائرات مسيرة، كما لا يبدو فيها أن أي مبنى في أوشيريتين سلم من القتال.

وتبدو معظم المنازل والمباني السكنية وغيرها من المباني متضررة ولا يمكن إصلاحها، وقد تحولت العديد من المنازل إلى أكوام من الخشب والطوب. كما تعرض مصنع على مشارف المدينة لأضرار بالغة.

وتظهر اللقطات أيضاً الدخان يتصاعد من عدة منازل، والحرائق مشتعلة في مبنيين على الأقل.















قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض قرية أوشيريتين التي تحولت لأنقاض

وفي أماكن أخرى، كثفت روسيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في محاولة لضرب البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف، اليوم السبت، إن أربعة أشخاص أصيبوا ولحقت أضرار بمبنى مدني مكون من طابقين وأضرمت فيه النيران خلال الليل بعد أن ضربت القوات الروسية مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بطائرات مسيرة متفجرة.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام أن "الأربعة، ومن بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، أصيبوا بسبب الحطام المتساقط".

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت ما مجموعه 13 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" على منطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك بشرق أوكرانيا خلال الليل، وقد أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

أشار سينيهوبوف إلى أن روسيا قصفت أيضاً خاركيف الجمعة، ما أدى إلى تضرر المباني السكنية وإشعال حريق. توفيت امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً وأصيب رجلان.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر، السبت، إن قواتها أسقطت خلال الليل أربعة صواريخ، من طراز أتاكمز طويلة المدى مقدمة من الولايات المتحدة، فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

هذا وقال مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي إن أوكرانيا بدأت مؤخراً استخدام الصواريخ، التي قدمتها الولايات المتحدة سراً، لضرب المناطق التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك مطار عسكري في شبه جزيرة القرم وفي منطقة أخرى شرق مدينة بيرديانسك المحتلة.

يشار إلى أن الصواريخ الجديدة، التي سعى إليها القادة الأوكرانيون منذ فترة طويلة، تمنح أوكرانيا ضعف مسافة الضرب تقريباً - ما يصل إلى 300 كيلومتر- مقارنةً بالنسخة متوسطة المدى من الأسلحة التي تلقتها من الولايات المتحدة في الماضي.