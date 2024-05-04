ليلة مرعبة في رفح باليوم 212 من الحرب.. قصف إسرائيلي يوقع 3 قتلى في غزة

دقيقتان للقراءة

في ليلة مرعبة شهدتها رفح في اليوم 212 من بدء الحرب قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف شقتين شرق المدينة جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف 3 قتلى و3 إصابات من تحت أنقاض منزل عائلة الحوراني الذي قصفته طائرات إسرائيلية فجر اليوم في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة، إضافة إلى قصف قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية شرق النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلعت إسرائيل هذا الأسبوع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين قبل عملية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة للقضاء على مقاتلي حماس، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على المحادثات.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن هذه القضية الحساسة، إن الخطة المفصلة التي قدمها الإسرائيليون لم تغير وجهة نظر الإدارة الأميركية بأن المضي قدما في عملية في رفح من شأنه تعريض عدد كبير للغاية من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد بتنفيذ عملية عسكرية في رفح على الرغم من تحذيرات الرئيس جو بايدن ومسؤولين غربيين آخرين من أن القيام بذلك سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل.

وحذرت إدارة بايدن إسرائيل من عواقب محتملة إذا مضت قدما في العملية دون خطة موثوقة لحماية المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، في منتدى سيدونا، وهو حدث في أريزونا استضافه معهد ماكين: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".