فيضان وانهيار أرضي يضربان جزيرة إندونيسية ويخلفان 14 قتيلا

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تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إندونيسيا في مقتل 14 شخصا في إقليم جنوب سولاويسي بينما تم إجلاء 115 شخصا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الفيضانات التي وقعت في الصباح الباكر في منطقة لووك ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضرارا بأكثر من 1800 منزل، لكنها أوضحت أن منسوب المياه بدأ ينحسر في بعض المناطق.

وقال ميكسيانوس بيكابيل، رئيس سلطات الإنقاذ المحلي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ يوم الخميس تسببت في انهيار أرضي في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وأثرت الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) على 13 منطقة فرعية حيث غطت المياه والطين المنطقة. وتأثر أكثر من 1000 منزل، وجرف 42 منها من أساساتها.

وعمل فريق بحث وإنقاذ على إجلاء السكان باستخدام القوارب المطاطية ومركبات أخرى. قال عبد الله المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم السبت، إنه تم نقل أكثر من 100 ساكن إلى المساجد أو منازل أقاربهم خارج المنطقة المتضررة.

وتتسبب الأمطار الغزيرة الموسمية في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، وهي سلسلة من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو في سهول فيضانية خصبة.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في أبريل / نيسان في حدوث انهيارات أرضية ومقتل 20 شخصا في منطقة تانا توراجا بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.