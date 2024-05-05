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(تعبيرية من آيستوك)

جريمة تروع بيروت.. وفاة شابة بعد اغتصابها في مخزن فندق

دبي - العربية.نت
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في وقت تتواصل التحقيقات بقضية عصابة "التيك توك" التي هزت الرأي العام في لبنان، لاسيما بعدما تكشفت معلومات عن استدراج عدة أطفال لاغتصابهم، روعت جريمة العاصمة بيروت.

فقد توفيت فتاة لبنانية (ز.م) في العقد الثالث من العمر في فندق بمنطقة الروشة أمس السبت، بعد تعرضها لاعتداء في مستودع الفندق، وإلقائها فيه.

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اغتصبها وعنفها وألقاها في المخزن

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عاملاً في الفندق اعتدى على الشابة من مواليد العام 1990 تعمل معه.

كما أشارت إلى أن العامل اغتصبها وعنفها وألقاها في مخزن الفندق، مردفة أنه تم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحالة حرجة جداً، حيث فارقت الحياة.

فتح تحقيق وملاحقة المتهم

كذلك أكدت أن قوى الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث وهي تلاحق المتهم للقبض عليه بعد تواريه عن الأنظار، موضحة أنه بناء على إشارة القضاء تم تسليم التحقيق إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

يذكر أن قضية عصابة "التيك توك" كانت تفجرت قبل أيام بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادعوا لدى النيابة العامة حول تعرضهم لاعتداءات جنسية، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدرات. فتم توقيف 8 مشتبه بهم حتى الآن.

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