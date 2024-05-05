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معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم - أرشيفية

حماس عن هجوم كرم أبوسالم: استهدفنا قاعدة للجيش الإسرائيلي

دبي - العربية.نت
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أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن هجوم على معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة وذكرت تقارير إعلامية محلية إن الهجوم أسفر عن وقوع خسائر في صفوف الإسرائيليين.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عشر قذائف أطلقت من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر الذي أعلن أنه مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

جاء الهجوم فيما تتواصل المحادثات في القاهرة حيث يتواجد وفد من حركة حماس، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى مع إسرائيل، ووسط حديث مصري عن إحراز تقدم.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تفقد يوم الأربعاء معبر كرم أبو سالم، الذي يمر منه جانب من المساعدات إلى قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي للقطاع.

كان المعبر قد أغلق بعد السابع من أكتوبر /تشرين الأول، عندما فرضت إسرائيل حصارا مشددا على غزة، لكنه أعيد فتحه في ديسمبر/كانون الأول.

أهمية المعبر

يشار إلى أن المعبر يعتبر الممر الرئيسي لنقل البضائع بين إسرائيل وقطاع غزة، وتتم إدارته وتشغيله من قبل مديرية المعابر برئاسة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق الموقع الإلكتروني للحكومة الإسرائيلية.

فيما يُدار الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل شركات شحن خاصة، وهي مسؤولة عن نقل البضائع، باستثناء نقل الوقود والذي يشرف عليه موظفو السلطة الفلسطينية، وفق تقارير إسرائيلية.

ويقع معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، على بعد حوالي 4 كيلومترات إلى الغرب من رفح، في نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وبدأت إسرائيل بتشغيل المعبر لأول مرة عام 2005، لإتاحة دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

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