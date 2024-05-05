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الرئيس الصيني (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الصيني (أرشيفية من رويترز)

رئيس الصين: نعتزم العمل لإيجاد تسوية لحرب أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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خلال زيارته النادرة إلى دول أوروبية، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ اعتزامه العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي لإيجاد سبل لإنهاء حرب أوكرانيا.

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"البحث عن تسوية لحرب أوكرانيا"

وقال في مقال نشرته صحيفة "لوفيغارو" أن بلاده تعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية.

كما قال: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا. ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد الطريق الصحيح لحل الأزمة".

جولة أوروبية نادرة

وبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأحد، جولة أوروبية تشمل ثلاث دول، حيث وصل إلى فرنسا اليوم في زيارة رسمية.

تأتي الزيارة في ظل خلافات أوروبية حول كيفية التعامل مع قوة بكين المتنامية، وتزايد التنافس الأميركي الصيني.

وتلتزم الصين بالحياد في النزاع الأوكراني، لكنها رفضت وصف الهجوم الروسي الشامل على جارتها بأنه غزو، كما تم توجيه الاتهام لها بتعزيزها قدرة روسيا على إنتاج الأسلحة.

"الخلل التجاري بين باريس وبكين"

في السياق، من المقرر أن يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناع نظيره الصيني بالعمل على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين، واستخدام نفوذه على روسيا، فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

ولن يتحقق أي من الهدفين بسهولة خلال زيارة الرئيس الصيني، التي تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين أوروبا والصين.

وتدعم فرنسا التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية.

وقال مستشار في الإليزيه قبل زيارة شي، الأولى له إلى أوروبا منذ خمس سنوات "علينا أن نواصل حث السلطات الصينية على منحنا المزيد من الضمانات بشأن القضايا التجارية".

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