روسيا: سيطرنا على قرية أوتشيرتين في دونيتسك

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أعلنت روسيا الأحد، أن قواتها المسلحة سيطرت على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية "حررت بالكامل قرية أوتشيرتين في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفق فرانس برس.

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وتقع أوتشيرتين على بعد نحو 15 كيلومتراً شمال غربي أفدييفكا.

انسحاب كييف من 3 قرى

يأتي ذلك فيما صرح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الأسبوع الماضي، أن كييف انسحبت من 3 قرى في منطقة دونيتسك وتقيم خطاً جديداً من التحصينات.

وواجهت كييف صعوبات في ظل تأخر إمدادات الأسلحة الغربية الحيوية بالشهور الأخيرة.

في حين تأمل أن يساعدها وصول الأسلحة الأميركية على تثبيت مواقع قواتها بالخطوط الأمامية.

يشار إلى أنه بعدما سيطرت على منطقة أفدييفكا الصناعية القريبة في فبراير الفائت (2024)، استفادت روسيا من تفوقها العسكري لجهة عديد جنودها وأسلحتها فحققت تقدماً على عدة كيلومترات ضمن مناطق أوكرانية.

547 كيلومتراً مربعاً

ودونيتسك واحدة من 4 مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها في سبتمبر 2022.

كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة أن موسكو سيطرت على 547 كيلومتراً مربعاً من الأراضي التي ضمتها هذا العام، حسب رويترز.