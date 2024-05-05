غالانت لنتنياهو: نحن مسؤولون عن إعادة الأسرى والمقترح المصري جيد

3 دقائق للقراءة

بعدما أعلنت حركة حماس الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة حول التهدئة في قطاع غزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية للموافقة على المقترح المصري.

"صفقة جيدة"

في التفاصيل، نقلت هيئة البث استجابة غالانت على بنود المقترح المصري، حتى أنه قال خلال اجتماع للمجلس: "هذه صفقة جيدة و هي فرصتنا لإعادة المخطوفين"، في إشارة منه إلى المحتجزين الذي نقلتهم حركة حماس إلى قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر.

ورأى وزير الدفاع أن قادة إسرائيل مطالبين بإعادة الأسرى، مشددا على مسؤوليته مع رئيس الحكومة.

وقال: "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ 7 (أكتوبر) تشرين الأول. أنا لا أتحدث على الملأ حتى لا أرفع الثمن، لكن يجب الموافقة على هذه الصفقة".

كما أكدت هيئة البث أن المبادرة المصرية حظيت بتأييد كافة أعضاء المجلس الوزاري، بمن فيهم المسؤولون في الأجهزة الأمنية.

إلا أن نتنياهو بحسب الهيئة، أبدى تحفظات، ولكن في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة للمبادرة المصرية.

حماس تسلم ردها للوسطاء

وتابعت أن نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية قرروا في جلسة للحكومة الموسعة التي عقدت بعد جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عدم عرض الخطوط العريضة على أعضاء الحكومة خشية حدوث تسريبات من شأنها الإضرار بالمفاوضات.

وعلى ما يبدو أن رأي وزير الدفاع يتطابق إلى حد ما مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الذي أقترح على الأطراف السياسية وجميع أصحاب القرار انتظار التحديثات الرسمية والتصرف بهدوء وعدم الدخول في حالة من الهستيريا لأسباب سياسية، في إشارة منهم إلى دراسه المقترح المصري بشكل جيد.

اتفاق محتمل للتهدئة

تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في وقت سابق من الأحد، أن وفدها غادر القاهرة، عقب جولة مفاوضات، للتشاور مع قيادة الحركة حول اتفاق محتمل للتهدئة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت في بيان إن الوفد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد حماس، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وشددت الحركة على تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب وينهي الحملة العسكرية بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وفق بيانها.

في الوقت نفسه، نقلت قناة تلفزيون (القاهرة الإخبارية) عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات قوله إن وفد حماس سيعود للقاهرة بعد غد الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

نتنياهو حاول تخريب مفاوضات القاهرة بتصريحات نسبها لمصادر "مجهولة"

وفي وقت لاحق، نقل مصدر رفيع أن وفد حماس سيعود إلى القاهرة "بالرد النهائي" على الورقة المصرية خلال 48 ساعة .

وأضاف أن الوفد الأمني المصري ناقش كافة التفصيلات مع وفد حماس، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا في التوافق بين الطرفين.

جاء ذلك بينما تتواصل جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، سعيا للتوصل إلى هدنة والإفراج عن أسرى إسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

أما المقترح المصري فكان تضمن عدة بنوداً لتبادل الأسرى بين الجانبين، فضلا عن وقف النار وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة.

إلا أن بند وقف النار نهائياً الذي تتمسك به حماس، لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية شرسة، فضلا عن الانسحاب الشامل من القطاع.