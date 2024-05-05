لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. أميركا تعلق شحنة ذخيرة لإسرائيل

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كشف مسؤولان إسرائيليان، الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أميركية الصنع إلى إسرائيل.

وأضافا لموقع "أكسيوس" أن هذا الأمر أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم السبب.

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فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر التي توقف فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة للجيش الإسرائيلي.

قلق من غزو رفح

ووفق "أكسيوس"، تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن تغزو إسرائيل مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب غزة والمكتظة بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق عدة في شمال ووسط القطاع.

فيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوترات مع إدارة بايدن في بيان الأحد.

"مع أو من دون" هدنة

يذكر أن نتنياهو كان أكد، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً برياً في رفح "مع أو من دون" هدنة مع حركة حماس في غزة.

كما صرح بأن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة".

لا مكان آمناً

يذكر أن العديد من المنظمات الأممية والإغاثية فضلاً عن أغلب الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الحليف الأساسي لتل أبيب، كانت أعربت عن قلقها من اقتحام رفح.

كذلك أكدت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً ألا مكان آمناً في كامل القطاع يلجأ إليه أهل رفح، بينما التقطت الأقمار الاصطناعية صوراً تظهر نصب مئات الخيم البيضاء في خان يونس جنوب غزة.