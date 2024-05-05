بغارة إسرائيلية على حدود لبنان.. مقتل 4 من عائلة واحدة

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وسط استمرار للمواجهات شبه اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بين حزب الله والقوات الإسرائيلية ، شهدت بلدة حدودية لبنانية اليوم غارة جوية أدت إلى مقتل 4 مدنيين.

فقد أعلن الدفاع المدني اللبناني ومصادر أمنية، اليوم الأحد، أن أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة بجنوب لبنان.

مقتل 4 من أسرة واحدة

وأضافوا أن العائلة قتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دمارا واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، حسب ما نقلت فرانس برس

إطلاق عشرات الصواريخ

في المقابل، أعلن حزب الله، أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مناطق في شمال إسرائيل، وذلك "ردّاً" على الغارة الإسرائيلية التي أوقعت 4 قتلى على الأقلّ.

وقال في بيان إنه "رداً على الجريمة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في بلدة ميس الجبل وسقوط قتلى وجرحى مدنيين، قصفت كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

حصيلة القتلى على جبهة جنوب لبنان

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر، أحجم الجانبان عن الدخول في حرب شاملة بينهما على الرغم من الغارات الجوية وعمليات القصف المتقطعة، شبه اليومية.

وقتل أكثر من 250 من عناصر حزب الله و75 مدنيا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر تشرين الأول.

أما في إسرائيل، فأدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو عشرة جنود وعدة إسرائيليين.