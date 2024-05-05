وزيرة إسرائيلية تقر: نقف وراء الضربة الانتقامية على إيران

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بعد ثلاثة أسابيع من الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على قاعدة أصفهان الجوية رداً على الهجوم العسكري المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران، أكدت وزيرة في الحكومة الإسرائيلية ضمناً مسؤولية بلادها عن الهجوم.

فقد أكدت وزيرة الطرق والمواصلات وعضو حزب بنيامين نتنياهو في حزب الليكود الحاكم، ميري ريغيف، مساء السبت أن إسرائيل أقدمت على هجوم ضد إيران رداً على هجوم الأخيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتحدثت ريغيف، وهي عقيد متقاعد ومتحدثة سابقة باسم الجيش الإسرائيلي، في مقابلتها مع القناة 14 الإسرائيلية مساء السبت عما وصفته "أبعاد المعجزة الكبرى التي حدثت في تلك الليلة من الهجوم العسكري الإيراني ضد إسرائيل والذي سيتم مناقشته لفترة طويلة".

كما تابعت قائلة "لو سقط صاروخ، الله أعلم ماذا كان سيحدث، لكن بعون الله وبفضل التكنولوجيا المتقدمة والقرارات (الصحيحة) اعترضنا الصواريخ الإيرانية".

"استلمت طهران الرسالة"

وأضافت: "ثم قمنا بالرد، واستلمت طهران الرسالة، وفهم الإيرانيون أن إسرائيل ليست دولة تتسامح مع الضربات".

يذكر أن إيران هاجمت إسرائيل في مساء يوم 13 أبريل/نيسان، بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الهجوم الإيراني هو أول عمل عسكري مباشر تقوم به طهران ضد إسرائيل، والذي أدى إلى إصابة فتاة واحدة فقط من عرب النقب.

وأكد متحدث عسكري إسرائيلي حينها أن عدة صواريخ باليستية تسببت "بأضرار طفيفة للغاية" في قاعدة نافاتيم، وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية أن العدد الإجمالي للصواريخ التي دخلت الأراضي الإسرائيلية هو 9.