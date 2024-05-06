المفوضية الأوروبية: ندعو مجدداً لوقف النار في غزة

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فيما تضاءلت فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من جديد، الاثنين، لوقف النار في القطاع.
كما طالبت مجدداً بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وفق رويترز.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الفرنسية باريس.
قصف كرم أبو سالم
وبوقت سابق الاثنين، أوضح مصدر مصري رفيع المستوى أن الهجوم الصاروخي على معبر كرم أبو سالم، والذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين، عقد المفاوضات الجارية بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
كما أضاف أن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر محادثات الهتدئة.
احتواء التصعيد
إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين حماس والجانب الإسرائيلي، حسب قناة القاهرة الإخبارية.
وكان مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز، قد مدد زيارته لقطر الاثنين، بانتظار أن يحط في تل أبيب الثلاثاء من أجل دفع جهود منع انهيار المفاوضات التي انطلقت قبل أيام في القاهرة.
يذكر أن وفد حماس كان غادر الأحد العاصمة المصرية التي تقوم بدور حثيث في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة التي طوت شهرها السابع، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يرفض شرط حماس وقف الحرب نهائياً مقابل تبادل الأسرى، وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة.
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