بايدن يطلب من نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم فوراً.. والأخير يرضخ

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بعد إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم إثر الهجوم الصاروخي لفصائل فلسطينية أدى إلى مقتل 4 جنود، كشف مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم على الفور، وهو ما نفذه الأخير.

فقد أكد البيت الأبيض اليوم، أن نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا للمساعدات الإنسانية في اتصال هاتفي مع بايدن.

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي عاود التأكيد على "موقفه الواضح" بشأن رفح في الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون قالوا إن بايدن ونتنياهو بحثا خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة، مفاوضات التوصل لصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس واستعدادات إسرائيل لغزو بري محتمل في رفح بجنوب قطاع غزة، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

عملية رفح

يأتي هذا في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل أقرب لشن هجوم على مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة وسط نزوح الآلاف بطلب من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة بشدة لأسباب إنسانية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن بايدن كرر مخاوف الولايات المتحدة بشأن غزو رفح، حيث لجأ بها أكثر من مليون مدني من مناطق أخرى في غزة، بعد 7 أشهر من الحرب التي اندلعت بهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول على إسرائيل.

كما أشار إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو أنه يعتقد أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، هو أفضل وسيلة لحماية أرواح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

يذكر أن وفد حماس كان غادر أمس العاصمة المصرية التي تقوم بدور حثيث في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على غزة التي طوت شهرها السابع، ويؤدي إلى تبادل الأسرى بين الجانبين.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يرفض شرط حماس وقف الحرب نهائيا مقابل تبادل الأسرى، وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة الفلسطينية.